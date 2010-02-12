Колесніков побачив «голлівудське застосування» талантам Тимошенко

У Партії регіонів вважають, що для розв’язання стратегічних цілей треба знаходити спільну мову з Блоком Юлії Тимошенко.

Зокрема, пише журнал «Профіль» народний депутат України, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ відзначив, що союз політичних сил - це не мета, а засіб. «А мета – це економічне зростання, реформи і зробити життя України краще. Якщо такий союз забезпечив би таку мету, я аплодував би двома руками», - сказав він.

Водночас Р.АХМЕТОВ порадив запитати безпосередньо у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, чи можливий сьогодні або в найближчому майбутньому їх союз, хоча б тактичний.

Кажучи про майбутнє Ю.ТИМОШЕНКО, політик відзначив: «За неї проголосувало велике число виборців, і це говорить не про майбутнє, а про її теперішнє».

Заступник глави Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю цьому самому виданню висловив думку, що для глобальних змін Конституції треба знаходити спільну мову з Ю.ТИМОШЕНКО. «Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) – треба віддати йому належне – не сказав жодного грубого слова на її адресу, особисто про Ю.ТИМОШЕНКО. Він критикував уряд, а вона його ганьбила з голови до ніг. Ну що це за кампанія – шапки та «Межигір’я»?! Про це можна п`ять хвилин говорити. В цілому ж Ю.ТИМОШЕНКО двічі мала шанси довести свою політичну спроможність, і вона двічі їх не використала», - відзначив депутат.

Водночас він вважає, що для Ю.ТИМОШЕНКО зараз є шанс стати європейським політиком. «Вона дуже талановита людина, і у неї було б хороше майбутнє, якби вона могла потиснути руку переможцю. Її талант має не економічне, а голлівудське застосування. Однак голлівудські зірки ставали і президентами Америки», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.