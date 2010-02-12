Ющенко звільнив рівненського губернатора
12:25, 12 лютого 2010Політика
5516 0
Матчук отримав мандат
|Віктор Матчук
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
В.МАТЧУКА звільнено у зв`язку з обранням його народним депутатом України.
Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 1 лютого визнала рівненського губернатора обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна - Народна самооборона» замість Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року. Однак В.МАТЧУК після цього заявив у ЗМІ, що прийме остаточне рішення після другого туру президентських виборів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter