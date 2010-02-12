Ющенко звільнив рівненського губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора МАТЧУКА з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

В.МАТЧУКА звільнено у зв`язку з обранням його народним депутатом України.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 1 лютого визнала рівненського губернатора обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна - Народна самооборона» замість Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року. Однак В.МАТЧУК після цього заявив у ЗМІ, що прийме остаточне рішення після другого туру президентських виборів.