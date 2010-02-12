Ахметов вважає, що у Ющенка «прекрасне» політичне майбутнє

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА «прекрасне» політичне майбутнє.

Таку думку він висловив в коментірі ЗМІ, пише «Профіль».

«Що стосується Президента Віктора ЮЩЕНКА – це прекрасне політичне майбутнє», - зазначив він.

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що це Президент, який був обраний народом. За його словами, сьогодні модно «кидати каміння» у В.ЮЩЕНКА.

«Багато гравців його команди, коли в нього був високий рейтинг, бігли на великій швидкості, щоб бути поряд з ним. Коли рейтинг упав, так само бігли, щоб кинути в нього камінь. Зі свого боку я з величезною пошаною ставлюся до нього», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

Заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю цьому ж виданню висловив думку, що В.ЮЩЕНКО «ще може зіграти на полі націонал-патріотів».

Кажучи про те, чи справді лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який, за попередніми результатами, переміг на президентських виборах, дав В.ЮЩЕНКУ гарантії недоторканності, Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що в цьому плані у В.ЯНУКОВИЧА бездоганна репутація.

«Він був прем`єром ще при В.ЮЩЕНКУ. Я молив Господа, щоб цього пройдисвіта ПЕНЧУКА притягли до відповідальності при «помаранчевій» владі (видавець книги «Донецька мафія» Борис ПЕНЧУК, який звинувачував у вимаганні Б.КОЛЕСНІКОВА, в 2009 році засуджений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна). Щоб потім ніхто не сказав, що ми прийшли до влади і почали мстити», - зазначив він.