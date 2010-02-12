У ПР назвали умову примирення Януковича і Тимошенко

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає за можливе примирення керівника «регіоналів» Віктора ЯНУКОВИЧА і лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, якщо виникне необхідність внесення змін до Конституції.

Таку думку Б.КОЛЕСНІКОВ висловив в коментарі журналістам, повідомляє журнал «Профіль».

Відповідаючи на запитання, чи можливо в нинішній ситуації стратегічне чи будь-яке інше примирення цих двох політиків, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Вважаю, що для глобальних змін Конституції треба знаходити спільну мову».

За його словами, «Віктор Федорович – треба віддати йому належне – не сказав жодного грубого слова на її адресу, особисто про ТИМОШЕНКО. Він критикував уряд, а вона його ганьбила з голови до ніг. Ну що це за кампанія – шапки та “Межигір’я”?! Про це можна п`ять хвилин говорити. В цілому ж у ТИМОШЕНКО двічі були шанси довести свою політичну спроможність, і вона двічі їх не використала».