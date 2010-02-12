ЦВК отримала всі 225 «мокрих» протоколів

Центральна виборча комісія отримала з окружних виборчих комісій 225 протоколів з “мокрими” печатками щодо результатів голосування у другому турі виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Він зазначив, що у даний час Центрвиборчком очікує від окружних виборчих комісій надходження восьми протоколів з уточненими результатами голосування.

Також А.МАГЕРА повідомив, що ЦВК отримує протоколи від виборчих дільниць із закордонного виборчого округу. Але, за його словами, є об’єктивні причини для можливих затримок із надходженням протоколів з-за кордону. Це пов’язано з тим, що з деяких дільниць представники МЗС можуть вилетіти літаком до Києва лише раз на тиждень.

При цьому А.МАГЕРА зауважив, що ЦВК отримує дані про зміст протоколів на закордонних виборчих дільницях факсом та телефоном, і вже сьогодні планує встановити результати голосування у закордонному виборчому окрузі.

А.МАГЕРА зазначив, що поки зарано говорити про терміни встановлення офіційних результатів виборів Президента України.

«Це буде залежати від того, наприклад, чи ми у п’ятницю, чи в суботу отримаємо останній протокол. Я не можу зараз сказати, що в суботу ми отримаємо, а в понеділок буде засідання», - сказав А.МАГЕРА.