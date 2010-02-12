У БЮТ кажуть, що регіонали обіцяли Ющенку крісло Литвина

Перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН не виключає, що наступного четверга Верховна Рада може розглянути питання про недовіру уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, підтвердженням такого сценарію може бути те, що на Погоджувальній раді ВР у понеділок буде запропоновано розглянути у вівторок проект постанови щодо перенесення виборів до місцевих оганів влади на один або два місяці (парламент ухвалив рішення про проведення цих виборів 30 травня 2010 року – УНІАН).

За його словами, у разі такого розвитку подій буде створена технічна коаліція за участю фракції НУ-НС з метою її розвалу, і в результаті - проведення разом з місцевими виборами і дострокових виборів до Верховної Ради.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що нібито чинному Президенту Віктору ЮЩЕНКУ Партія регіонів гарантувала проходження у парламент на дострокових виборах, які можуть відбутися наприінці червня, а після того «він буде спікером».