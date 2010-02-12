Балога: Тимошенко розмінює 46-мільйонну країну на свою кар'єру

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА закликає Кабінет міністрів піти у відставку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службы партії.

На його переконання, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО невизнанням свого програшу на виборах Президента і судовою тяганиною з оскарженням результатів хоче якнайдовше утриматися на посаді. “Вона розмінює 46-мільйонну країну на власну кар’єру. Кожен день при владі дає приватний виграш Ю.ТИМОШЕНКО та обертається втратами для держави. Така позиція прем’єра зберігає у парламенті неіснуючу фактично і юридично коаліцію, яка нерідко породжує згубні для держави рішення”, – заявив В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” також висловив переконання, що Президент Віктор ЮЩЕНКО має сприяти формуванню нової політичної і владної конфігурації. Зокрема, він може спонукати міністрів, призначених в уряд ним особисто чи за квотою його політичної сили, добровільно подати у відставку. За словами В.БАЛОГИ, це відкриє дорогу до створення коаліції і формування нового складу Кабінету міністрів.

«Зрештою, і самі урядовці, якщо мають хоча б грам совісті й моралі, просто зобов’язані піти з посад, а не з останніх сил хапатися за свої крісла. Причин більше, ніж досить. Урядова команда, яка поставила країну на межу дефолту, зобов’язана скласти свої повноваження», - вважає В.БАЛОГА.