У ЦВК вважають, що істотних змін щодо результатів виборів не буде

До Центральної виборчої комісії надходять скарги щодо встановлення результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого окружними виборчими комісіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник глави ЦВК Андрій МАГЕРА.

Він зазначив, що такі скарги комісія розгляне у встановлені законом строки. Але розгляд скарг може відтермінувати дату засідання ЦВК щодо встановлення офіційних результатів виборів Президента. За словами А.МАГЕРИ, до ЦВК надійшло кілька десятків таких скарг, скарги надходять не тільки від кандидатів у президенти, але й від виборців.

Коментуючи на прохання журналістів, наскільки такі скарги вплинуть на встановлення результатів голосування, А.МАГЕРА зазначив: «Я думаю, це питання до засідання ЦВК, де комісія колегіально буде приймати рішення».

Крім того, А.МАГЕРА повідомив, що ЦВК встановлює кількість виборчих дільниць, де було прийнято рішення про визнання голосування недійсним. А.МАГЕРА прогнозує, що таких випадків буде небагато, і загальна кількість голосів по таких дільницях буде в межах 0,01-0,1%, що не вплине на загальний результат голосування.

«Якихось істотних змін щодо результатів виборів тут не буде», - зазначив А.МАГЕРА.

Крім того, він зазначив, що ЦВК просить суди повідомляти її про прийняті рішення, які стосуються виборчого процесу.

Також Центрвиборчком збирає інформацію щодо кількості позовів до виборчих комісій.