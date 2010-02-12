У БЮТ кажуть, що у виборчкомах на Одещині було 30 судимих

У Блоці Юліі Тимошенко стверджують, що в Одеській області були масові фальсифікації під час проведення другого туру президентських виборів.

На прес-конференції в УНІАН представник кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО в одній з виборчих комісій Одещини Олег КОРЖЕНКО сказав: “Ми вимушені констатувати, що на території Одеської області 7 лютого мали місце системні порушення виборчого процесу”.

За його словами, більшість порушень були зафіксовані під час голосування вдома. У деяких виборчих округах області кількість тих, хто голосує вдома, становила від 5% до 10%, тоді як у першому турі - 2-4%.

Член виборчкому від Ю.ТИМОШЕНКО Ганна РИБАК розповіла, що заяви про голосування вдома приймалися від людей віком 40-45 років без пояснень причин такого голосування.

Вона повідомила і про “курйозні” випадки, коли члени комісій, які йшли до людей, що виявили бажання голосувати вдома, брали із собою три скриньки. Коли ж у них запитували, для чого, за словами Г.РИБАК, вони відповідали, що одна - для одного кандидата, друга - для іншого, а третя - для тих, хто голосує проти всіх.

Також Г.РИБАК повідомила про випадки, коли комісії замість того, аби викреслювати людей, внесених у списки на декількох дільницях, залишали їх у списках, та ще й робили окремий список. За її словами, таким чином, людина могла проголосувати на одній дільниці двічі, а потім піти на іншу. “Такі випадки нами були виявлені, і, за рішенням окружної комісії, ми звернулись до органу, що веде Держреєстр виборців, та у району прокуратуру з проханням притягти до кримінальної відповідальності тих конкретних виборців, які дозволили собі це робити”, - наголосила вона.

Також, за її словами, при підрахунку голосів були виявленні бюлетені з інших округів.

Як сказав О.КОРЖЕНКО, масштабними були порушення, пов’язані зі внесенням громадян у списки виборців без рішення суду.

За словами О.КОРЖЕНКА, у трьох округах Одеської області серед членів ДВК було 30 осіб з непогашеними судимостями, сім перебували у розшуку, а одна людина - у міжнародному розшуку. За словами О.КОРЖЕНКА, це було виявлено після звернення до правоохоронних органів області.

“Я з повною впевненістю можу вам сказати, що ми розуміємо, для чого були включенні дані люди до складу дільничних комісій - для того, щоб здійснювати тиск на представників комісії від Ю.ТИМОШЕНКО”, - зауважив він. При цьому О.КОРЖЕНКО додав, що представники Ю.ТИМОШЕНКО звертались до правоохоронних органів щодо такого тиску, у тому числі до дня виборів.