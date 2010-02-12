Окремі думки до протоколів ОВК на півдні і сході писали під копирку?

Окремі думки до протоколів окружних виборчих комісій на півдні і сході України складалися за шаблоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Переважна більшість протоколів окружних комісій півдня і сходу України подавалася з окремими думками членів окружних виборчих комісій. Як правило, їх було не більше, ніж сім від одного з кандидатів в президенти України, який нібито ставив під сумнів результати голосування», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, ЦВК вивчила кожну таку окрему думку і зараз можна констатувати, що «всі вони були написані за одним і тим самим шаблоном, а зміст їх можна узагальнити таким чином: десь щось відбувалося, і от цього чогось було дуже багато».

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ підкреслив, що штаб одного з кандидатів на пост Президента України змусив членів виборчих комісій від цього кандидата подавати окремі думки навіть у тих випадках, коли для цього не було підстав.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ продемонстрував одну з подібних окремих думок до протоколу ОВК. За його словами, ця особлива думка є наперед підготовленим текстом, де потрібно було тільки вписати довіреним особам кандидата номер округу, своє прізвище, ім`я, по батькові, номер відповідної виборчої комісії і номер дільниці, на яку він скаржиться. «Текст був складений наперед», - відзначив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.