Луценко: Тимошенко має залишитися прем’єром при Президенті Януковичі

В.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що в разі визнання лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України Юлія ТИМОШЕНКО повинна залишитися прем’єр-міністром.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Якщо В.ЯНУКОВИЧ, не дай Боже, буде визнаний Президентом України, то він може накладати вето на рішення парламенту і навіть уряду, але Ю.ТИМОШЕНКО має працювати на виведення країни з кризи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.