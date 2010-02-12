Януковича привітали ще 5 президентів

На адресу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА продовжують находити офіційні привітання керівників європейських держав з нагоди обрання Президентом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, упродовж останніх годин В.ЯНУКОВИЧ отримав привітання з перемогою на виборах глави держави від Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, Президента Словаччини Івана ГАШПАРОВІЧА, Президента Болгарії Георгія ПИРВАНОВА, Федерального президента Австрії Хайнца ФІШЕРА, Президента Фінляндії Тар’ї ХАЛОНЕН.

Європейські лідери побажали В.ЯНУКОВИЧУ успіхів на посту глави держави та висловили сподівання на зміцнення і розвиток плідних, взаємовигідних добросусідських відносин між державами.