Двом нардепам від закидають втручання у роботу виборчкомів

Народні депутати України від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК та Михайло ЧЕЧЕТОВ втручалися в роботу виборчих комісій у Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

«Під час прийняття протоколу 111-ї окружної виборчої комісії (м. Антрацит, Луганська область – УНІАН) було повідомлено головою окружної виборчої комісії, яка прийняла рішення про повторний перерахунок голосів на 22-х виборчих дільницях, про втручання в роботу окружної виборчої комісії двох народних депутатів від Партії регіонів. Це народні депутат ЛАНДИК і ЧЕЧЕТОВ, які шляхом погроз членам окружної виборчої комісії, шляхом тиску на них домоглися того, що комісія скасувала своє рішення про проведення повторного перерахунку голосів на цих дільницях», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, членами цієї виборчої комісії були встановлені підстави для перерахунку голосів на виборчих дільницях.

Також Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що такий приклад не є поодиноким. В ряді інших комісій також було протистояння між членами комісій, або в роботу комісій втручалися народні депутати, чинили тиск, «що дійсно вплинуло на встановлення підсумків голосування в межах територіальних виборчих округів».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого штаб «Донбас» кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО повідомив, що народний депутат України від Партії регіонів В.ЛАНДИК зірвав роботу 109-ї окружної комісії (м. Красний Луч, Луганська область). За повідомленням довіреної особи Ю.ТИМОШЕНКО Бориса ПЕРЕПЕЛИЦІ, о 14.00 народний депутат від Партії регіонів В.ЛАНДИК увірвався до приміщення, де проходило засідання окружної виборчої комісії. За словами Б.ПЕРЕПЕЛИЦІ, член команди кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА погрожував, ображав і принижував членів комісії. Його агресивна поведінка зробила неможливим подальшу роботу ОВК.

Того ж дня народний депутат від БЮТ Євгеній СУСЛОВ повідомив, що представник В.ЯНУКОВИЧА народний депутат М.ЧЕЧЕТОВ погрожував членам окружної виборчої комісії № 111 (м. Антрацит, Луганська область). За словами Є.СУСЛОВА, М.ЧЕЧЕТОВ прибув на ОВК у супроводі свого колеги по парламенту В.ЛАНДИКА близько 16.00. Увірвавшись в кімнату для проведення засідань, соратник В.ЯНУКОВИЧА відразу почав погрожувати членам комісії. «Михайло ЧЕЧЕТОВ з порога сказав членам комісії, що в них усіх є родини. І кожному з них доведеться подумати про своє майбутнє», - стверджує депутат від БЮТ. «Правда, відразу після цих слів він помітив мене, знітився і швидко зник з приміщення виборчої комісії», - додав Є.СУСЛОВ.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що має в своєму розпорядженні відеозапис погроз М.ЧЕЧЕТОВА на адресу членів ОВК і готовий надати його всім зацікавленим телеканалам.