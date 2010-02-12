Герман: відставки уряду Тимошенко не уникнути

Відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО не уникнути, заявила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Ми закликаємо БЮТ припинити спекуляції на тему виборів, прийняти за факт, що відставки уряду ТИМОШЕНКО не уникнути».

Також Г.ГЕРМАН закликала БЮТ прийняти той факт, що наступного тижня Партія регіонів приступає до формування нової влади.