Азаров вимагає від Тимошенко економічні показники

Партія регіонів вимагає від Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО надати їй економічні показники для формування нової програми уряду і бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник виборчого штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

М.АЗАРОВ оцінив становище української економіки як «сумне» і «катастрофічне».

Він підкреслив, що уряд засекретив усі статистичні дані, що стосуються стану економіки, і тому дуже важко будувати прогнози на 2010 рік.

Партія регіонів вимагає від діючого уряду розсекретити всі економічні дані і передати їй, поки що як опозиції, щоб «регіонали» могли готуватися «до прийняття влади».

«Щоб уже зараз розробляти бюджет програми, не чекаючи приходу (у владу – УНІАН), який відбудеться через деякий час, щоб не втрачати дорогоцінний для України час», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він закликав уряд Ю.ТИМОШЕНКО «припинити розбазарювати ті мізерні ресурси, які залишилися в країни».