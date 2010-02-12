Перший візит Януковича як Президента буде до Брюсселя?

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН не виключає, що перший візит Віктора ЯНУКОВИЧА як Президента України відбудеться до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

При цьому Г.ГЕРМАН підкреслила, що відповідне запрошення В.ЯНУКОВИЧ уже отримав.

Вона уточнила, що запрошення відвідати Брюссель В.ЯНУКОВИЧ отримав під час розмови з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, коли той вітав його з перемогою на президентських виборах.

«Судячи з того, що це запрошення надійшло першим, будемо сподіватись, що перший візит В.ЯНУКОВИЧА буде саме до Брюсселя», - сказала Г.ГЕРМАН.