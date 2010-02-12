Литвин закликає Тимошенко піти у відставку

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що нинішній Кабінет Міністрів має подати у відставку, оскільки «новий Президент не зможе і не погодиться працювати з діючим урядом». Так спікер сказав в інтерв`ю телеканалу "Рада".

"Зрозуміло, що уряд повинен ухвалити для себе рішення. Це був би мужній крок, що дозволив би визначитися як далі будувати роботу виконавчій гілці влади. Якщо ні - проблема все одно буде вирішена, але в умовах жорсткого протистояння, що не додає авторитету ні країні, ні політикам. А головне, буде втрачено час", - вважає В.ЛИТВИН.

Голова парламенту вважає, що новому урядові неминуче доведеться підвищувати зовнішній борг: «Якщо буде створено новий уряд, він повинне розуміти, що себе спалює, - попереджає В.ЛИТВИН. - Рішення будуть досить складними, непопулярними, доведеться знову брати позики".