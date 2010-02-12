Луценко: на відміну від Жанни д'Арк, Юля так просто не згорить

В.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переміг на президентських виборах завдяки нинішньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ і бездіяльності Генеральної прокуратури, яка не реагувала на звернення про порушення.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що під час другого туру голосування на виборах Президента України органи внутрішніх справ надіслали до органів прокуратури 381 матеріал про порушення виборчого законодавства, однак наглядове відомство відреагувало лише на 7 випадків.

Таким чином, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, отриманий В.ЯНУКОВИЧЕМ результат на виборах є «результатом повної бездіяльності органів прокуратури».

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що В.ЯНУКОВИЧ переміг завдяки В.ЮЩЕНКУ, «який стовідосотково нагадує того короля, який послав на вогнище інквізиції Жанну д’Арк, яка зробила його королем». «Єдиною відмінністю від того короля є те, що ні В.ЮЩЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ, ні Володимир ЛИТВИН не врахували, що Юля так просто не згорить. Тому ми можемо констатувати лише тактичну перемогу В.ЯНУКОВИЧА, але антиукраїнського реваншу не буде», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас в.о. міністра внутрішніх справ зауважив, що якщо Вищий адміністративний суд України визнає, що порушення на виборах не могли сильно вплинути на результати голосування, то кожному з цих двох політиків необхідно змиритися зі своїм статус-кво. Тобто, один матиме право вето, а інший – продовжить роботу у виконавчій владі, пояснив він.