ЦВК зробила перерву до 13 лютого
20:39, 12 лютого 2010Політика
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Надійшли всі протоколи з-за кордону
Центральна виборча комісія прийняла всі 113 протоколів закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу стосовно підсумків повторного голосування з виборів Президента України.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, після їх розгляду відповідно до вимог закону було складено протокол Центрвиборчкому про підсумки повторного голосування в межах закордонного виборчого округу, який підписали всі присутні на засіданні члени ЦВК.
У засіданні Комісії зроблено перерву до 13 лютого.
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