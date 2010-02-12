ЦВК зробила перерву до 13 лютого

Центральна виборча комісія прийняла всі 113 протоколів закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу стосовно підсумків повторного голосування з виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, після їх розгляду відповідно до вимог закону було складено протокол Центрвиборчкому про підсумки повторного голосування в межах закордонного виборчого округу, який підписали всі присутні на засіданні члени ЦВК.

У засіданні Комісії зроблено перерву до 13 лютого.