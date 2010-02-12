Луценко: розмови регіоналів - це видання бажаного за дійсне

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заперечує, що члени фракції НУ-НС від «Народної самооборони» можуть погодитися на широку коаліцію з Партією регіонів, зокрема, для зняття з посади прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Якщо говорити про «Народну самооборону», то всі 17 її бійців, які є у фракції, висловились, що для них є неприйнятним голосувати проти ТИМОШЕНКО і бути в коаліції з Партією регіонів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і додав, що поки що усі розмови про коаліцію – це “видання бажаного за дійсне з боку “регіоналів”.

Він порадив не вірити чуткам. «Говорят, что кур доят, но молока никто не видел», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.