Тимошенко виступить із заявою пізніше

Прем`єр-міністр України, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО виступить з публічною заявою після офіційного оголошення результатів виборів.

Про це заявив керівник виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні в ефірі телеканалу Інтер.

"Я переконаний, що як тільки будуть оприлюднені офіційні результати Центральною виборчою комісією, Юлія Володимирівна, безумовно, виступить і заявить свою позицію", – сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, зараз усі дії виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО спрямовані на захист демократії в Україні.

"Тема фальсифікації виборів повинна хвилювати не тільки наш виборчий штаб чи нашу політичну силу. Ця тема повинна турбувати усіх громадян нашої країни, тому що, коли на питання, які сьогодні поставлені, ми не отримуємо відповідь, наступні вибори будуть найгіршою пародією того, що відбувалося в першому і другому турі президентських виборів 2004 року", – зазначив він.