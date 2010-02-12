Литвин: дострокові вибори неможливі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що дострокові вибори до парламенту у 2010 році неможливо провести через відсутність їх фінансування.

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Дострокові вибори не можна провести, бо їх фінансування проводиться виключно з державного бюджету”, – сказав він, нагадавши, що цей документ на сьогодні не ухвалений.

Спікер додав, що навіть якщо і буде ухвалений бюджет, то на вибори потрібно щонайменше 1,5 млрд. грн.

В.ЛИТВИН вважає, що “можливо, простіше докласти будь-яких зусиль для того, щоб організувати роботу парламенту України”, ніж займатися тим, що “буде нагадувати політичну маячню”.

За його словами, сьогодні багато політиків виступають за дострокові вибори, оскільки, залишившись поза владою, вони хочуть використати свій потенціал. Спікер вважає, що доцільніше було б подумати, “як застосувати потенціал цих людей, аніж просто сьогодні все ламати і гнати країну на чергові вибори”.