Янукович: Чорноморський флот РФ може залишитися в Криму

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович має намір повернути російсько-українські відносини в "дружній історичний формат".

"Наші відносини повинні бути, перш за все, дружні, прагматичні. Ми їх повернемо у формат, я б сказав, історичних відносин українського і російського народів", - сказав В.Янукович в інтерв’ю телеканалу «Россия-24».

Відповідаючи на запитання щодо майбутнього російської військово-морської бази в Севастополі, В.Янукович зазначив, що це питання "розглядатиметься в пакеті з іншими питаннями безпеки".

"Я думаю, що ініціатива президента Росії Дмитра Медведєва (з питань безпеки), вона прийнятна для України", - додав він. За словами В.Януковича, це питання вирішуватиметься не на шкоду Росії, воно вирішуватиметься в національних інтересах України. "Я не виключаю, що Чорноморський флот залишиться після 2017 р.", - сказав В.Янукович.