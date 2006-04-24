Чорноморське узбережжя готується до курортного сезону

На цей сезон пансіонати Миколаївщини підняли ціни лише на 10 гривень. У будівництво та реконструкцію баз відпочинку за рік було вкладено 17 мільйонів гривень.

Відомчі бази відпочинку Коблево на Миколаївщині поступово перетворюються на комфортабельні курорти.

Тут на зміну дерев`яним будиночкам з`являються сучасні готелі. За два місяці номери, що тільки-но зводяться, вже прийматимуть відпочивальників.

Разом із комфортом зростають і ціни. Однодобове проживання у дерев`яному будиночку коштує 10 доларів. Одна ніч у зручних номерах – обійдеться вдесятеро дорожче. У будівництво комфортабельних готелів власники вклали 17 мільйонів гривень.

Тетяна Чичкалюк, керівник управління туризму Миколаївської облдержадміністрації:

"Десь напевно до мільйона людей, я думаю, ми зможемо прийняти".

Бум модернізації курортів Коблева розпочався три роки тому. Нині тут – справжній ринок якісного відпочинку. Власники тутешніх баз навчилися вирішувати проблеми самотужки – без допомоги влади.

Аби двомісячний гарячий сезон був прибутковим, треба підвести воду, прибирати пляж і відремонтувати дорогу.

Любов Опацька, адміністратор пансіонату:

"Если вы обратили внимание: вот наша дорога слева-направо на нашей территории сделана с нуля.Планируется в этом сезоне все эти дороги с поворота к нам подъезд сделать. Это соседи обещают".

Будівництво у Коблево не припинять і влітку. До сезону 2007 року тут планують відкрити ще тисячу місць для відпочивальників.

А тим, кого не влаштовує якість морської води, власниики баз обіцяють звести басейни з мінеральною водою./

ICTV