Герман обіцяє, що Тимошенко «підуть»

Регіоналка Ганна Герман заявляє, що відставка уряду Тимошенко і призначення нового відбудуться в один і той самий день.

Про це вона заявила журналістам, відповідаючи на запитання, чому обіцяна раніше відставка досі не відбулася.

"Сьогодні ми зробили те, що запланували на перший день, ми проголосували за дату інавгурації, а до кінця тижня ще багато днів, і я думаю, що ми все встигаємо. У нас все іде за планом", - заявила Герман.

Коментуючи відмову Тимошенко йти у відставку, вона нагадала про "слово з радянської термінології": "Її підуть".

Герман зазначила, що Партія регіонів розраховує одразу після інавгурації Януковича юридично оформити нову коаліцію і відставити уряд Тимошенко.

"Буде відставка і в той же день призначення нового уряду", - сказала вона.

На запитання, чи є вже голоси за призначення нового уряду, Герман сказала: "Голоси є, і це сьогодні продемонструвало голосування за дату інавгурації".

На запитання, чи впевнена вона, що всі, хто голосували за постанову щодо інавгурації, голосуватимуть за відставку уряду Тимошенко і призначення нового, вона зазначила:

"Ми розраховуємо на тих, хто хоче працювати для України, а не збурювати ситуацію. Таких людей у парламенті багато".

Українська правда