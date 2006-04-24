Погляд у майбутнє крізь Чорнобильську катастрофу

Відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з послами країн «Великої вісімки» та головою Представництва Європейської Комісії в Україні.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві глави держави, Президент України подякував співрозмовникам за участь у Міжнародній конференції «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє», яка сьогодні розпочалася в Києві. «Ми говоримо про дуже складну тему, яка, безумовно, не вирішується у рамках однієї конференції. Але я переконаний, що цей захід дасть нам розуміння щодо спільної політики в реалізації ряду проектів», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У ході розмови Президент поінформував послів про стан реалізації низки ключових проектів, які стосуються ЧАЕС. Він також високо оцінив допомогу країн, які вони представляють.

Президент України ще раз підкреслив, що вирішення чорнобильських проблем потребує спільних зусиль усієї міжнародної спільноти та «колосальної мобілізації ресурсів». Серед знакових питань, які вимагають якнайшвидшого вирішення, В.ЮЩЕНКО назвав будівництво нового безпечного саркофагу.

Президент висловив переконання, що сьогодні Україна потребує оптимізації темпів втілення в життя найактуальніших чорнобильських проектів.

У зустрічі взяли участь Посол США в Україні Джон ГЕРБСТ, Посол Великої Британії Роберт Едвард БРІНКЛІ, Посол Російської Федерації Віктор ЧЕРНОМИРДІН, Посол Франції Жан-Поль ВЕЗІАН, Посол Італії Фабіо ФАББРІ, Посол Японії Муцуо МАБУЧІ, Посол Канади пані Абіна ДАНН, Посол ФРН Дітмар ШТЮДЕМАНН, голова Представництва Європейської Комісії в Україні Йєн БОУГ. З української сторони були присутні мрем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор БАЛОГА, заступник Глави Секретаріату Президента України Анатолій МАТВІЄНКО.