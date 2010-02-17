Литвин хоче від коаліції доказів, що вона існує

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить Раду коаліції протягом 10 днів надати всі документи, що підтверджують існування коаліції у парламенті, зокрема, 226 підписів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, це необхідно зробити у зв’язку зі вступом в дію Регламенту ВР як закону.

За словами голови парламенту, якщо відповідних документів не буде, то йтиметься про формування нової коаліції.

Таку заяву В.ЛИТВИН зробив у зв’язку зі зверненням до нього першого заступника голови фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, який нагадав, що набрав чинності як закон Регламент ВР, згідно з яким коаліція має надати підписи 226 народних депутатів, які б підтверджували діяльність коаліції.

У свою чергу, член фракції БЮТ Сергій САС зазначив, що закони не мають зворотної дії, і норма про 226 підписів має стосуватися лише тієї коаліції, яка згодом може бути сформована у Верховній Раді.

Коментуючи дану суперечку, В.ЛИТВИН зауважив, що у законі про Регламент ВР більш детально прописаний порядок і процедура формування діяльності коаліції. Він нагадав, що згідно з цим документом, до коаліційної угоди мають додаватися і списки з особистими підписами депутатів, що входять до коаліції.

Голова ВР нагадав, що він завжди стояв на тому, що якщо хтось хоче сформувати нову коаліцію, то він має надати 226 підписів депутатів.

«Разом з тим, вступив у силу закон, і ми маємо зробити все, щоб Верховна Рада України працювала, і щоб ніхто не скористався правом її дочасного розпуску», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що для прозорості процесу він просить «Раду коаліції надати всі документи, які підтверджують діяльність коаліції». За словами В.ЛИТВИНА, це має бути здійснено протягом 10 днів.

«Якщо документів не буде, будуть тоді інші реалії, про які ми будемо говорити, а саме про те, що нам потрібно формувати нову коаліцію», - сказав він.