БЮТ заявляє, що текст закону про Регламент ВР сфальсифіковано
Литвин закликає припинити розбірки
Фракція БЮТ заявляє, що текст Закону «Про Регламент Верховної Ради України» сфальсифіковано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від БЮТ, заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій САС.
За його словами, у тексті закону з’явилася норма, відповідно до якої для таємного голосування за відставку голови ВР необхідно, щоб у голосуванні взяли участь не менше 300 народних депутатів.
С.САС стверджує, що на сесійному засіданні «такі зміни внесені не були». Він зазначив, що запропонована норма вступає у суперечність з Конституцією України, якою передбачено, що рішення ухвалюється більшістю від конституційного складу ВР.
У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН закликав «припинити політичні розбірки в сесійній залі».
Він нагадав, що закон був ухвалений з двома поправками, внесеними народними депутатами Адамом МАРТИНЮКОМ та Юрієм КАРМАЗІНИМ.
За словами В.ЛИТВИНА, саме у поправці Ю.КАРМАЗІНА і була норма щодо необхідності участі у голосуванні понад 300 народних депутатів.
На це Ю.КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) наголосив, що він вносив на розгляд поправку, про яку йдеться, і вона була озвучена у сесійній залі, а текст цієї поправки, який є у законі, було передано у президію парламенту в друкованому виді.
Ю.КАРМАЗІН переконаний, що ставити питання про звільнення голови ВР можна лише в тому випадку, коли присутній кворум в 300 народних депутатів.
Як стверджує Ю.КАРМАЗІН, у даному випадку про жодну фальсифікацію тексту не йдеться.