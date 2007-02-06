Переговори про нову посилену угоду Україна-ЄС розпочнуться на початку березня

Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР

Європейський Союз почне переговори з Україною щодо тексту нової угоди на початку березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР сьогодні під час засідання Україна - Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ в Києві.

“Переговори вестимуться на робочому рівні і розпочнуться на початку березня”, - сказав Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР.

За його словами, Євросоюз докладе максимум зусиль для ефективності переговорів. “Ми зробимо все, що зможемо, й інформуватимемо вас про прогрес і про те, що робитимемо разом”, - додав він.

Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив, що Україна відіграє особливу роль в політиці добросусідства ЄС.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР також назвав пріоритетною співпрацю з Україною в енергетичній сфері.