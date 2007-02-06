Переговори про нову посилену угоду Україна-ЄС розпочнуться на початку березня
13:33, 06 лютого 2007Політика
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Штайнмайєр обіцяє зробити, що зможе
|Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР сьогодні під час засідання Україна - Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ в Києві.
“Переговори вестимуться на робочому рівні і розпочнуться на початку березня”, - сказав Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР.
За його словами, Євросоюз докладе максимум зусиль для ефективності переговорів. “Ми зробимо все, що зможемо, й інформуватимемо вас про прогрес і про те, що робитимемо разом”, - додав він.
Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив, що Україна відіграє особливу роль в політиці добросусідства ЄС.
Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР також назвав пріоритетною співпрацю з Україною в енергетичній сфері.
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