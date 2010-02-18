ЦВК повернула грошову заставу Януковичу і Тимошенко

Центральна виборча комісія повернула грошову заставу в сумі 2,5 млн. грн. Віктору ЯНУКОВИЧУ та Юлії ТИМОШЕНКО, яка вносилася ними для реєстрації кандидатами на пост Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Зокрема, у прес-службі зазначили, що 26 січня ЦВК направила гроші, які вносилися усіма 18 кандидатами у президенти як застава, до Держказначейства, а 2 лютого Держказначейство передало кошти на рахунки партії «Батьківщина» та Партії регіонів, які висували кандидатами на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА, у зв’язку з тим, що вони вийшли у другий тур виборів.

Гроші решти 16 кандидатів були направлені у державний бюджет України. Загальна сума переданих коштів перевищує 40 млн. грн.