Єхануров, Катеринчук, Полохало та ін. обговорять партійне питання

7 лютого о 16-00 відбудеться круглий стіл на тему: "Яка партія нам потрібна?!". Учасники - народний депутат Юрій Єхануров, народний депутат Микола Катеринчук, політолог Кость Бондаренко, народний депутат Володимир Полохало, головний редактор журналу "Експерт Україна" Іскандер Хісамов, науковий редактор журналу "Експерт Україна" Андрій Блінов (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

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