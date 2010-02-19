Тимошенко прибула до суду, де розглядатимуть її позов

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Вищого адміністративного суду України де сьогодні розглядається її позов до Центральної виборчої комісії щодо скасування результатів другого туру виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, у суді присутні народні депутати від БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Володимир ПИЛИПЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Андрій СЕНЧЕНКО, Сергій СОБОЛЄВ.

Також у ВАСУ перебувають народні депутати від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, Ельбрус ТЕДЕЄВ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Від ЦВК присутні Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Тамара АСТАХОВА.

Головуючий на засіданні ВАСУ – суддя Олександр НЕЧИТАЙЛО.