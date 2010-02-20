Московський Патріарх приїде на інавгурацію Януковича

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил візьме участь в інавгурації нового президента України, яким обрано Віктора Януковича, повідомив РІА “Новости” у п`ятницю співрозмовник у Московській патріархії.

Подробиці поки що не повідомляються. Підтверджень з інших джерел теж немає.

Патріарх Кирил одним з перших - ще до закінчення підрахунку голосів, 9 лютого - привітав Януковича з обранням на посаду президента. Він також побажав українському народові, щоб "разом з минулим голосуванням поступово пішов в історію період потрясінь і нестабільності".