Московський Патріарх приїде на інавгурацію Януковича
00:19, 20 лютого 2010Політика
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Неофіційна інформація
Патріарх Московський і всієї Русі Кирил візьме участь в інавгурації нового президента України, яким обрано Віктора Януковича, повідомив РІА “Новости” у п`ятницю співрозмовник у Московській патріархії.
Подробиці поки що не повідомляються. Підтверджень з інших джерел теж немає.
Патріарх Кирил одним з перших - ще до закінчення підрахунку голосів, 9 лютого - привітав Януковича з обранням на посаду президента. Він також побажав українському народові, щоб "разом з минулим голосуванням поступово пішов в історію період потрясінь і нестабільності".
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