Судді ВАСУ пішли радитися щодо заяви Тимошенко

Чи погодяться на відкликання позову?

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вирішують, чи задовольняти клопотання кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про відкликання позову щодо скасування результатів виборів глави держави. Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів ВАСУ пішла до нарадчої кімнати після заяви Ю.ТИМОШЕНКО про відкликання позову.

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