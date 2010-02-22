Суть звернення Тимошенко - переговори з усіма, крім Януковича

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає на тому, що президентські вибори були фальсифіковані, до влади прийшла антиукраїнська, антиєвропейська команда і підсумок виборів не є вибором українського народу.

Про це вона заявила у своєму зверненні до українського народу.

"Небезпека загрожує незалежності України... Є тільки вихід - це об`єднання демократичних, державницьких сил, усіх мислячих депутатів НУ-НС, Блоку Литвина, БЮТ", - заявила прем`єр-міністр.

Ю.Тимошенко застерігла від "політичного заробітчанства", запевнила, що сама ні за яких обставин не вестиме переговорів про створення коаліції з В.Януковичем.

"Треба відкласти всі суперечності й утворити у Верховній Раді потужну команду, яка не дозволить встановити антиукраїнську диктатуру... Я публічно пропоную це такий дієвий шлях, і вже розпочала переговори", - підсумувала Ю.Тимошенко.