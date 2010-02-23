У ПР побачили, що Тимошенко визнає тільки дві думки - свою і неправильну

Учора dвечері своєю заявою Тимошенко показала, що у неї немає анінайменшого розуміння демократії. Вона програла президентські вибори, і її реакція на поразку – все менш і менш адекватна. Такий набір тверджень міститься в поширеній сьогодні прес-службою ПР заяві Партії регіонів у відповідь на вчорашнє звернення Юлії Тимошенко до народу України.

Спочатку вона намагалася підірвати довіру до виборчого процесу. Всі групи міжнародних спостерігачів заявили, що вона неправа, і повинна визнати результати виборів, наголошується в заяві. «Потім вона спробувала підірвати довіру до міжнародних спостерігачів, але Вищий адміністративний суд України не прийняв її слабкі аргументи. Після цього вона намагалася підірвати довіру до Вищого адміністративного суду України, стверджуючи, що суд не приймає її клопотання. Тепер вона піднімає істерику і намагається відтворити неіснуючу коаліцію в Раді. Коаліція припинила існування через її провальне керівництво, катастрофічну економічну політику і неадекватну, диктаторську поведінку».

Верховна Рада відкине Тимошенко, стверджують в ПР, – «так само, як це зробив народ України, як це зробило міжнародне співтовариство, і як це зробив Вищий адміністративний суд України». Але «коли всі її відкинуть, вона все одно продовжуватиме всіх звинувачувати. Тому, що вона визнає тільки дві думки: її і неправильну. Тимошенко вважає, що кожен, хто з нею не згоден – злочинець, який підриває незалежність України».

Регіонали вважають, що лідер БЮТ повинна зупинитися і подумати – «і можливо після цього вона дійде правильного висновку. Винна вона, а не всі навкруги». І пророкують, що Тимошенко «скоро займе своє законне місце в опозиції».