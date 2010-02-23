Турчинов каже, що ПР відкликала проект своєї постанови про відставку Тимошенко

У БЮТ є інформація про те, що ПР відкликала з Верховної Ради проект своєї постанови про відставку кабінету Тимошенко. «Як тільки підписи (про проведення позачергового засідання ВР, на якому бютівці збиралися вимагати голосування за відставку уряду – УНІАН) були внесені до парламенту, ми отримали інформацію, що Партія регіонів відкликала проект постанови про відставку Уряду». Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба БЮТу.

На думку Турчинова, «це є свідченням нездатності Партії регіонів взяти на себе відповідальність, сформувати більшість. Також це говорить про те, що єдина мета наших опонентів – це просто дестабілізація ситуації, це сіяння серед наших громадян хаосу і зневіри».

«Ми не тримаємось за посади, але ж вимагаємо від наших опонентів або визначитись і брати на себе відповідальність, або не заважати уряду працювати», - додав Турчинов.

Як повідомлялося раніше, вчора нардепи від БЮТ зібрали 150 підписів за проведення 24 лютого позачергового засідання ВР, на якому планували вимагати негайного голосування за постанову про недовіру уряду, не очікуючи ані інавгурації Віктора Януковича ані завершення процесу створення нової коаліції.