Ющенко зробив голову Укрспецекспорту Героєм України

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Герой України з врученням ордена генеральному директорові Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення Сергію БОНДАРЧУКУ. Відповідний указ від 18 лютого оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Звання Герой України присвоєно С.БОНДАРЧУКУ “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку військово-технічного співробітництва, піднесення міжнародного авторитету України, багаторічну плідну працю”.

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