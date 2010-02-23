Ющенко зробив голову Укрспецекспорту Героєм України
13:19, 23 лютого 2010Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Герой України з врученням ордена генеральному директорові Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення Сергію БОНДАРЧУКУ.
Відповідний указ від 18 лютого оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Звання Герой України присвоєно С.БОНДАРЧУКУ “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку військово-технічного співробітництва, піднесення міжнародного авторитету України, багаторічну плідну працю”.
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