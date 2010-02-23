Інавгурація Януковича: що, де, коли

25 лютого о 10:00 у Верховній Раді України розпочнеться урочисте засідання з нагоди складення Присяги новообраним Президентом України Віктором Януковичем Українському народові. У ході засідання Віктор Янукович звернеться до Українського народу з інавгураційною промовою.

По завершенні заходів у парламенті, орієнтовно о 10:45, Віктор Янукович прибуде до будинку Секретаріату Президента України (вулиця Банкова), де відбудеться церемонія надання військових почестей Президентові України. Після рапорту начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Івана Свиди воїни Почесної варти пройдуть урочистим маршем перед Президентом України, Верховним Головнокомандувачем.

Пряму трансляцію церемонії інавгурації здійснюватимуть телеканали „Інтер”, Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України та інші засоби масової інформації. Всі телекомпанії матимуть можливість отримати телевізійний сигнал (без логотипу і коментарів) для трансляції в режимі прямого ефіру чи запису (параметри супутника дивіться нижче).

О 14:00 в „Українському домі” (вул. Хрещатик, 2) відбудеться Урочисте прийняття від імені Президента України Віктора Януковича для керівників іноземних делегацій. Президентське прийняття транслюватиметься у прямому ефірі у готелі InterContinental (вул. Велика Житомирська, 2а), де працюватиме прес-центр, про роботу якого буде повідомлено додатково.

Процедура акредитації представників ЗМІ до Верховної Ради України:

Представники ЗМІ, які висвітлюватимуть заходи церемонії інавгурації Президента України у Верховній Раді, мають можливість отримати разову акредитацію у прес-службі ВР України відповідно до списків. Детальна інформація про порядок акредитації – на офіційному сайті ВР України (тел. 255-30-74, 255-23-60).

Картки постійної акредитації представників ЗМІ до парламенту в день інавгурації не чинні. Пропуск акредитованих на захід представників ЗМІ здійснюватиметься через 1-й під’їзд ВР України. (вул. Грушевського, 5, вхід з боку Маріїнського палацу). Допуск представників ЗМІ розпочнеться о 8:00 і завершиться о 9:15.

Представники ЗМІ матимуть можливість здійснювати фото, - відеозйомку входу новообраного Президента України до будинку парламенту зі спеціально обладнаного майданчика на площі біля Верховної Ради.

У зв’язку з обмеженими можливостями сесійної зали парламенту і великою кількістю Високих гостей, представники ЗМІ матимуть можливість спостерігати за церемонією інавгурації в кулуарах 3-го поверху парламенту, де буде організовано пряму відеотрансляцію.

Процедура акредитації представників ЗМІ на площу перед будинком Секретаріату Президента України (вул. Банкова):

Акредитація на захід здійснюється з 9:00 23 лютого до 15:00 24 лютого за телефонами: 594-7425, 594-6319. Ім’я, по-батькові, прізвище та назву ЗМІ прохання надсилати на електронну пошту - ganna.timchenko@gmail.com або nata.bron@mail.ru.

Представники ЗМІ матимуть можливість здійснювати фото, - відеозйомку церемонії надання військових почестей Президенту України зі спеціально обладнаного майданчика на вулиці Банковій.

Допуск представників ЗМІ на вул. Банкову розпочнеться о 8:15 і завершиться о 10:15. Вхід з боку вулиці Інститутської.

У зв’язку з прибуттям на церемонію інавгурації великої кількості Високих гостей, на жаль, рух транспорту центральними вулицями Києва буде обмежено. Тому для представників ЗМІ курсуватиме автобусне сполучення за маршрутом: готель InterContinental (Михайлівська площа) – вул. Банкова.

Параметри супутника телетрансляції:

Сигнал телетрансляції (без логотипів і коментарів) можна отримати за параметрами супутника та через Центральний комутаційний вузол (ЦКВ).

1. Дата тестової трансляції: 24 лютого 2010

2. Час тестової трансляції GMT: 13:00 – 13:30

3. Дата прямої трансляції: 25 лютого 2010

4. Час трансляції GMT: 06:30 – 09:00

5. Супутник “Sirius 4”, 4,8 E

6. Транспондер 6

7. Приймальна частота трансляції: 12719.5 (V) (канал G 06-7)

8. Символьна швидкість потоку: 6,666 Мсим/с.

9. FEC: 3 ∕4

10. Сервіс станції: “NTN PTS 1”

11. Контактні телефони інженерів супутникової ПТС

+380504872800 - Володимир +380504872900 - Денис

Увага! Київський час = GMT + 2

«Ukrainian President Inauguration»

Live transmission parameters:

1. Test transmission date: 2010, February 24

2. Timing test transmission GMT: 13:00 – 13:30

3. Live transmission date: 2010, February 25

4. Live transmission timing GMT: 06:30 –09:00

5. Satellite: “Sirius 4”, 4,8 E

6. Transponder: 6

7. Downlink frequency: 12719.5 ( V ) ( канал G 06-7)

8. Symbol Rate: 6,666 МSymb/s.

9. FEC: 3 ∕4

10. Service: NTN PTS 1”

11. Technical satellite engineer contact :

+380504872800 – Volodymyr

+380504872900 – Denys

Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України