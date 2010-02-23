Герман розповіла, про що сперечаються в оточенні Януковича

Новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ особисто ухвалить рішення стосовно того, в яку країну він здійснить свій перший закордонний візит в якості глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Известия в Украине».

Г.ГЕРМАН зауважила, що зараз в оточенні В.ЯНУКОВИЧА триває дискусія з приводу того, куди новообраний Президент має здійснити свій перший закордонний візит: у Брюссель чи в Москву.

«Необхідно чекати, що скаже Президент: що буде більш корисним і важливим для країни», - зазначила народний депутат і висловила впевненість, що В.ЯНУКОВИЧ знайде правильне рішення.

Говорячи про мету і завдання візиту В.ЯНУКОВИЧА в Росію, Г.ГЕРМАН висловила думку, що головним питанням порядку денного цього візиту буде зниження ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Президента Росії Дмитра МЕДВЄДЄВА з В.ЯНУКОВИЧЕМ повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ вперше відвідає Росію як Президент України в першій декаді березня.

Сьогодні, 23 лютого, власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі джерела, близькі до керівництва ЄС, повідомили, що В.ЯНУКОВИЧА очікують в Брюсселі 1 березня.