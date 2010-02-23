Прес-секретар Ющенка каже, що не зречеться свого шефа

Прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА написала заяву про звільнення з посади.

Це вона підтвердила в коментарі УНІАН.

За її словами, їй надійшла пропозиція від глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО стати членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, але вона відмовилась від цієї пропозиції. «Я відмовилась, тому що хочу бути в команді ЮЩЕНКА», - сказала І.ВАННИКОВА, зауваживши, що планує працювати в неурядовій організації, яку очолить Віктор ЮЩЕНКО.

«Моє життєве завдання бути корисною Віктору ЮЩЕНКУ, тому що для мене він єдиний демократичний, український політик в цій країні, і особистість з великої літери», - сказала І.ВАННИКОВА.