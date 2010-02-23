Герман вже знає, що Людмила Янукович ляльку з себе робити не буде

Заступник голови Партії регіонів народний депутат Ганна ГЕРМАН вважає, що дружина новообраного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА – Людмила – буде справжньою народною “першою леді”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні під час прямої телефонної лінії з читачами газети “Известия в Украине”.

“Вона не буде користуватися послугами західних дорогих стилістів, робити із себе якусь ляльку. Вона залишатиметься сама собою, що заслуговує на повагу”, - зазначила політик.

При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що Л.ЯНУКОВИЧ у статусі “першої леді” братиме участь у заходах за участю Президента, як це вимагатиме протокол.

“Але те, що вона не витрачатиме час на “функціонування при владі”, вважаю – вона права. Влада – це метушня. У житті є речі набагато важливіші”, - сказала Г.ГЕРМАН і висловила упевненість, що Людмила ЯНУКОВИЧ буде справжньою народною “першою леді”.