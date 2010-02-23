Янукович весну зустріне у Брюсселі
17:09, 23 лютого 2010Політика
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Бузек підтвердив зустріч 1 березня
Бузек 1 березня зустрінеться з Януковичем у Брюсселі
Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК 1 березня у Брюсселі зустрінеться з новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Про це Є.БУЗЕК заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.
“Так, я планую зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ як із Президентом, обраним під час чесних і вільних виборів”, - сказав Президент Європарламенту.
Він не надав інших деталей.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела, близькі до керівництва ЄС, на В.ЯНУКОВИЧА очікують у Брюсселі 1 березня – через три дні після його інавгурації в Україні.
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