Янукович весну зустріне у Брюсселі

Бузек 1 березня зустрінеться з Януковичем у Брюсселі

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК 1 березня у Брюсселі зустрінеться з новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це Є.БУЗЕК заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Так, я планую зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ як із Президентом, обраним під час чесних і вільних виборів”, - сказав Президент Європарламенту.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела, близькі до керівництва ЄС, на В.ЯНУКОВИЧА очікують у Брюсселі 1 березня – через три дні після його інавгурації в Україні.