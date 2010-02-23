Кравчук вважає, що Янукович пропонуватиме на прем’єра свою людину

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонуватиме на посаду прем’єр-міністра виключно свою людину.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Л.КРАВЧУК висловив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА, що наразі є три кандидатури на посаду глави уряду.

«Мені здається, Віктор Федорович схилятиметься до перевіреної та відданої людини», - сказав він. Тому, на думку Л.КРАВЧУКА, найбільш ймовірною кандидатурою буде Микола АЗАРОВ. Що стосується кандидатури Сергія ТІГІПКА, то, на думку Л.КРАВЧУКА, він є позитивною кандидатурою, оскільки має багато ідей і так само його сприймає суспільство.

В той же час, на думку Л.КРАЧУКА, С.ТІГІПКО думає про майбутнє президентство, чого не має у М.АЗАРОВА.

За словами Л.КРАВЧУКА, на посаду глави уряду В.ЯНУКОВИЧ, скоріше за все, обере ту “кандидатуру, яка вносить в роботу більший спокій”.

Що стосується кандидатури Арсенія ЯЦЕНЮКА, то, на думку Л.КРАВЧУКА, він є надзвичайно амбітним і молодим для такої посади.