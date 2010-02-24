Експерт попереджає Януковича, що Кирил зробить йому ведмежу послугу

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що особисте благословення та істотна роль Московського патріарха КИРИЛА в інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА може звузити маневри зовнішньополітичного офісу майбутнього Президента України.

Про це говориться в коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН.

«ЯНУКОВИЧ має буде підтвердити світу збалансованість своєї зовнішньої політики. Проте у разі участі в інавгураційних заходах патріарха РПЦ КИРИЛА - це істотно обмежить широту майбутнього політичного маневру ЯНУКОВИЧА. У свою чергу, ступінь представництва іноземних делегацій також визначатиме і перші кроки ЯНУКОВИЧА в зовнішній політиці», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, високий рівень іноземного представництва на інавгурації має зіграти роль зовнішньої легітимізації нової влади.

Водночас, переконаний експерт, В.ЯНУКОВИЧУ необхідно більше уваги приділяти внутрішній проблематиці, пропонуючи суспільству зрозумілі ідеї щодо перспектив реформування економіки і пошуку механізмів з об`єднання країни.

Як повідомляв УНІАН, глава Російської православної церкви патріарх КИРИЛ очолить молебень в Києво-Печерській лаврі в день інавгурації Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

Сьогодні, 24 лютого, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що на інавгурацію Президента В.ЯНУКОВИЧА прибудуть керівники 11 держав.

«Запрошено більше ста делегацій. У нас буде, поки що станом на зараз, 11 глав держав, четверо керівників впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ, 4 керівників парламенту. Рівень представництва буде достатньо високим, навіть безпрецедентним», - сказав П.ПОРОШЕНКО.