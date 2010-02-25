Хто прибув на інавгурацію Януковича

Міністерство закордонних справ України забезпечує належну організацію участі іноземних делегацій у заходах, пов’язаних із сьогоднішньою інавгурацією новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, для участі в офіційній церемонії інавгурації у Києві перебуватимуть 11 глав іноземних держав, 4 голови урядів, 4 голови парламентів, високі представники міжнародних організацій, а також керівники зовнішньополітичних відомств від 15 держав.

Станом на 20.00 24 лютого до Києва прибули президенти Білорусі, Латвії, Литви та Македонії, керівники урядів та парламентів Грузії, Ізраїлю, Румунії, Словаччини, Таджикистану, офіційні особи зовнішньополітичних відомств Австрії, Алжиру, Демократичної Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Канади, Марокко, Лівії, Німеччини, Румунії, Словенії, Франції, Узбекистану. До столиці України прибув також предстоятель РПЦ Патріарх КИРИЛ.

Також у Києві перебуватимуть лідери Болгарії та Вірменії, Молдови, Польщі, Угорщини і Чорногорії, прем’єр-міністри Азербайджану, Казахстану, віце-прем’єр-міністри Сербії, Туркменістану, керівництво Держдуми Російської Федерації.

Президента Сполучених Штатів Америки на церемонії інавгурації новообраного Президента України буде представляти радник з питань національної безпеки генерал Джеймс ДЖОУНС.

Делегація Європейського Союзу буде представлена Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, міністром закордонних справ ЄС баронесою Кетрін ЕШТОН і членом Єврокомісії Стефаном ФЮЛЕ.

ОБСЄ представлятиме діючий голова організації, міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ.

Парламентську Асамблею Ради Європи представлятиме її голова Мевлют ЧАВУШОГЛУ.

До учасників офіційної церемонії приєднаються високопосадовці від НАТО, СНД, ГУАМ, ОЧЕС, а також голови дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, які представлятимуть свої держави на інавгурації.

Церемонію інавгурації висвітлюватимуть понад 200 акредитованих в Україні іноземних мас-медіа.