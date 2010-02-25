Депутати Луценка відхрещуються від рішення фракції НУ-НС

Депутатська група «Народна самооборона» не має ніякого відношення до ухвалених на сьогоднішньому засіданні рішень фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це заявив народний депутат Юрій ГРИМЧАК.

За його словами, депутатська група «Народна самооборона» не була присутня на сьогоднішньому засіданні фракції. При цьому на засіданні були присутні менше половини членів фракції.

Ю.ГРИМЧАК також сказав: «Я відповідально заявляю, що народні депутати від групи «Народна самооборона» не ухвалювали ніяких рішень про внесені пропозиції щодо співпраці з Партією регіонів».

За словами Ю.ГРИМЧАКА, на даному засіданні були присутні лише ті депутати, кого «за всяку ціну цікавлять лише гроші і посади».