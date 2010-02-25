Герман каже, що Янукович вдвічі скоротив свою президентську зарплату

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполовину скоротив свою президентську зарплату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Вона підкреслила, що найважливішим рішення В.ЯНУКОВИЧА у перший день на посту глави держави є видання указу про скорочення на 20% фінансування апарату АП та зменшення його чисельності.

«І також глава держави собі урізав на 50% президентську зарплату», - повідомила Г.ГЕРМАН.

Вона також зазначила, що В.ЯНУКОВИЧ продовжить процес оптимізації органів державного управління. Зокрема, це стосуватиметься обласних держадміністрацій, де також очікується скорочення фінансування і кількісного складу апаратів, зменшення зарплат і кількості службового транспорту.

«Ці гроші підуть на підвищення мінімальних зарплат і пенсій», - зауважила Г.ГЕРМАН.