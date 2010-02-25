Польша зацікавлена у вступі України до ЄС

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з Президентом Республіки Польща Лехом КАЧИНСЬКИМ.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для уряду є незмінними ключові цілі зовнішньої політики України, а це, насамперед, - продовження європейської інтеграції. «Нам треба зберегти європейський напрямок розвитку України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Л.КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що напрямок, в якому буде розвиватися Україна, залежить насамперед від українського народу. «Ми рішучі прихильники євроінтеграції України. Я вважаю, що цей курс – в інтересах України, і я не приховую, що вступ України до ЄС - інтерес також і Польщі», - заявив Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Сторони також обговорили поглиблення стратегічного партнерства з Польщею. Президент Польщі зауважив, що співпраця з Україною надзвичайно важлива для його країни. «Наша команда буде робити все для того, щоб продовжити двостороннє співробітництво», - наголосила глава українського уряду.

Сторони також обмінялися думками щодо внутрішньополітичної ситуації в двох державах, зокрема, в контексті підготовки до президентських виборів в Республіці Польща.