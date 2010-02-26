Інституту світової політики не сподобалася заява Януковича

Інститут світової політики (ІСП) висловлює глибоку стурбованість наміром Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА законодавчо закріпити позаблоковий статус України. Про це йдеться в заяві ІСП, переданій УНІАН.

Автори заяви переконані, що оформлення такого статусу суперечать національним інтересам України.

“Ми переконані, що Президент та його нова команда не врахували можливі наслідки такого кроку. Поспішне законодавче закріплення позаблокового статусу є непрофесійним і безвідповідальним. Ми вважаємо, що позаблоковий статус держави не зможе гарантувати безпеку та незалежність України, її територіальну цілісність. Ми також вважаємо, що затвердження позаблокового статусу може стати на заваді повноцінній європейській інтеграції України та законсервувати розвиток держави. Ми цінуємо намір Президента України поліпшити відносини з Російською Федерацією, але впевнені, що ця мета не повинна втілюватися ціною безпеки і благополуччя українського народу”, - наголошує Інститут світової політики.

При цьому автори заяви висловлюють обурення, що Президент України обіцяє статус «європейської позаблокової держави» без широкого громадського обговорення, без врахування експертних оцінок, без проведення відповідного референдуму. ІСП закликає нове керівництво України провести фахові дискусії щодо цієї ініціативи Президента України.

В іншому разі “Інститут світової політики стане ініціатором та організатором Євроатлантичного руху опору в Україні, до якого будуть долучені всі свідомі громадяни, для яких небайдуже її європейське майбутнє”, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого під час інавгураційної промови у парламенті Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що має намір запропонувати Верховній Раді свою концепцію зовнішньої політики України. За словами Президента, людству й Україні зокрема потрібен Європейський Союз у глибинному прочитанні. «Я маю на увазі єдиний світ як силу, здатну гарантувати планеті мирне співіснування різних цивілізацій, енергетичну, екологічну, продовольчу безпеку», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, Україна готова брати участь у таких процесах як європейська позаблокова держава.

«Я маю намір запропонувати цю концепцію парламенту для вироблення основ зовнішньої політики України і сподіваюсь, вищий законодавчий орган мене підтримає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.